Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Verkehrsunfall mit 3 leichtverletzten Personen

Bönen (ots)

Am Freitagmittag (14.11.2025), gegen 11:25 Uhr kam es in Bönen, im Kreuzungsbereich Rhynerner Straße/Röhrberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-Jähriger aus Bönen bog mit seinem Pkw von der Straße Röhrberg nach links auf die Rhynerner Straße ab, ohne auf das Stopp-Schild und den Durchgangsverkehr zu achten. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 49-Jährigen aus Kamen, der auf der Rhynerner Straße in Richtung Hamm-Rhynern fuhr.

Durch die Kollision wurden die beiden Fahrzeugführer und der 64-Jährige Beifahrer des 49-Jährigen leicht verletzt. Die 49-Jährige und der 64-Jährige aus Bönen wurden einem Krankenhaus zugeführt. Der 27-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich teilweise gesperrt. Die Feuerwehr musste auslaufende Betriebsstoffe abstreuen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

