Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Kleinkraftrad-Fahrerin

Selm (ots)

An dem Kreisverkehr Kreisstraße und Alte Zechenbahn in Selm kam es am Freitag (14.11.2025) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 17-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades aus Selm leicht verletzt wurde.

Gegen 20:10 Uhr fuhr die 17-Jährige von der Straße Alte Zechenbahn in den Kreisverkehr ein, als ein schwarzer Pkw von der Kreisstraße ebenfalls in den Kreisverkehr einfuhr und der 17-Jährigen die Vorfahrt nahm. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die 17-Jährige und stürzte daraufhin zu Boden. Der schwarze Pkw flüchtete von der Unfallörtlichkeit wieder in Richtung Kreisstraße.

Laut Zeugenaussagen könnte es sich beim dem flüchtigen Fahrzeug um einen VW Polo (neueres Modell) gehandelt haben.

Der 17-Jährige musste mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Wer Angaben zu dem flüchtigen Pkw machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Werne: 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell