Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Rücknahme der Fahndung nach einer 13-Jährigen

Schwerte (ots)

Die seit Montag (10.11.2025) vermisste 13-Jährige aus Schwerte ist wohlbehalten angetroffen worden.

Medien werden gebeten, das Lichtbild nicht weiter zu verwenden und aus den Systemen zu löschen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell