Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Rücknahme der Fahndung nach einer 13-Jährigen

Schwerte (ots)

Die seit Montag (10.11.2025) vermisste 13-Jährige aus Schwerte ist wohlbehalten angetroffen worden.

Medien werden gebeten, das Lichtbild nicht weiter zu verwenden und aus den Systemen zu löschen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
