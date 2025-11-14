POL-UN: Schwerte - Rücknahme der Fahndung nach einer 13-Jährigen
Schwerte (ots)
Die seit Montag (10.11.2025) vermisste 13-Jährige aus Schwerte ist wohlbehalten angetroffen worden.
Medien werden gebeten, das Lichtbild nicht weiter zu verwenden und aus den Systemen zu löschen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
