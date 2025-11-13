Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Selm (ots)

Nach zwei Einbrüchen in Selm sucht die Polizei nach Zeugen:

Zwischen Dienstag, 04.11.2025 und Mittwoch, 12.11.2025 sind bislang unbekannte Täter in eine Parterrewohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Zur Alten Windmühle" in Selm eingedrungen.

Ein zweiter Tatort liegt an der Römerstraße. Dort gelangten Mittwochabend (12.11.2025) gegen 19 Uhr unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus. Durch einen lauten Knall wurden die Bewohner jedoch darauf aufmerksam, woraufhin die Unbekannten flüchteten.

Eine sofortig eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief negativ.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell