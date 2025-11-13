POL-UN: Bergkamen - Hauseigentümer überrascht Einbrecher
Bergkamen (ots)
Bislang unbekannte Täter (2 oder 3 Personen) sind am Mittwoch (12.11.2025) zwischen 19.10 Uhr und 19.23 Uhr in ein Einfamilienhaus am Buchweizenkamp in Bergkamen eingedrungen.
Bemerkt wurden sie dabei von dem Hauseigentümer, der folgende Täterhinweise geben konnte:
- Männlich - Dunkel gekleidet - Kapuze auf dem Kopf
Es wurde augenscheinlich nichts entwendet.
Hinweise zum Einbruch und zu den bislang unbekannten Tätern erbittet die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 02303 921 0. Das Ganze gerne auch per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
