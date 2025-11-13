PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Festnahme eines 18-jährigen Deutschen nach Waffenverstoß

Unna (ots)

Am heutigen Tag (13.11.2025), gegen 11.15 Uhr, kam es nach einem Verstoß gegen das Waffengesetzt zu einer Festnahme in Unna.

Ein 18-jähriger Deutscher hatte zuvor in der Unnaer Innenstadt eine sogenannte Schreckschußwaffe (PTB-Waffe) gekauft. Im Bereich des Südrings wurde er dabei beobachtet, wie er die Schreckschußwaffe aus der Umverpackung in seinen Hosenbund steckte.

Da ein strafrechtlich relevantes Verhalten des 18-jährigen nicht ausgeschlossen werden konnte, hat die Polizei Maßnahmen an umliegenden Schulen ergriffen und ein nahegelegenes Sonnenstudio durchsucht. Hier konnte der Mann mit der Schreckschußwaffe angetroffen werden und wurde vorläufig festgenommen.

Die polizeilichen Ermittlungen zum Verstoß nach dem Waffengesetz dauern an. Der Mann wurde nach ersten Maßnahmen wieder entlassen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Bernd Pentrop
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

