POL-UN: Schwerte - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 13-jährigen Mädchen
Schwerte (ots)
Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung.
Seit Montag (10.11.2025) wird eine 13-Jährige aus Schwerte vermisst.
Der Link zum Fahndungsportal der Polizei NRW mit der Personenbeschreibung und Lichtbild der 13-Jährigen:
https://polizei.nrw/fahndung/186208
Wer hat die vermisste 13-Jährige gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 02303 921 0 entgegen.
