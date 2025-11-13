Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 13-jährigen Mädchen

Schwerte (ots)

Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung.

Seit Montag (10.11.2025) wird eine 13-Jährige aus Schwerte vermisst.

Der Link zum Fahndungsportal der Polizei NRW mit der Personenbeschreibung und Lichtbild der 13-Jährigen:

https://polizei.nrw/fahndung/186208

Wer hat die vermisste 13-Jährige gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 02303 921 0 entgegen.

