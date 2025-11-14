Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Brand in Overberge

Bergkamen (ots)

Am Freitag (14.11.2025) kam es gegen 09.50 Uhr in einem Wohnhaus an der Schlägelstraße in Bergkamen-Overberge zu einem Brand.

Die Feuerwehr löschte den Brand, es wurde niemand verletzt.

Während der Maßnahmen vor Ort kam es zu Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte. Ob die ausführende Person in Zusammenhang mit dem Brand steht, ist aktuell Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell