Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Brand in Overberge

Bergkamen (ots)

Am Freitag (14.11.2025) kam es gegen 09.50 Uhr in einem Wohnhaus an der Schlägelstraße in Bergkamen-Overberge zu einem Brand.

Die Feuerwehr löschte den Brand, es wurde niemand verletzt.

Während der Maßnahmen vor Ort kam es zu Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte. Ob die ausführende Person in Zusammenhang mit dem Brand steht, ist aktuell Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Bernd Pentrop
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

