Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Schwertes Bezirksdienstbeamte zur Bürgersprechstunde auf dem Wochenmarkt

Schwerte (ots)

Am Mittwoch, 19.11.2025 findet die nächste Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes Schwerte auf dem Wochenmarkt statt.

Die beiden Polizeihauptkommissare Ralf Peukert und Björn Schweigart sind vor Ort und sind für alle Besucherinnen und Besucher ansprechbar.

Bei Fragen, Wünschen und Anregungen kommen Sie also gerne zwischen 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr vorbei - all das lässt sich in einem persönlichen Gespräch am besten klären.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell