Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Alkoholisierter Fahrer eines Kleintransporters bedient auf der Autobahn 1 in Dinklage ein Mobiltelefon

Delmenhorst (ots)

Einen alkoholisierten Fahrer eines Kleintransporters hat die Polizei am Dienstag, 18. November 2025, gegen 16:15 Uhr, auf der Autobahn 1 in Dinklage kontrolliert.

Beamte der Autobahnpolizei waren auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg unterwegs und wurden zwischen den Anschlussstellen Holdorf und Lohne/Dinklage auf einen Kleintransporter aufmerksam, der einem Lkw mit einem deutlich zu geringen Sicherheitsabstand folgte. Beim Vorbeifahren sahen die Beamten, dass der Fahrer durch das Bedienen eines Smartphones abgelenkt war. Bei der Kontrolle des 48-jährigen Fahrers im Bereich der Anschlussstelle Lohne/Dinklage nahmen sie Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille.

Gegen den Mann aus dem Kreis Cloppenburg ist ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet worden. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Der Führerschein des 48-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

