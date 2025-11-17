PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Zahlreiche Gartenhütten im Visier von Einbrechern

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Mindestens zehn Gartenhütten in einer Kleingartenanlage im Bereich der Dr.-Herrmann-Straße gerieten in der Nacht zum Samstag (15.11.) in das Visier Krimineller. Insgesamt richteten die ungebetenen Besucher hierbei einen Schaden von rund 7000 Euro an. Die Unbekannten brachen Türen, Fenster und Schlösser auf, um in die Gartenhütten zu gelangen. Ob und was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Ebenso, ob noch weitere Hütten von den Kriminellen angegangen wurden.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

