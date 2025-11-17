Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis-Nordheim: Rind auf Weide geschlachtet

Biblis (ots)

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag (14.11.) und Samstagmittag (15.11.) wurde auf einer Weide in den Rheinwiesen ein Galloway-Rind von Unbekannten an Ort und Stelle geschlachtet. Die Kriminellen ließen am Tatort das Fell und Innereien des Tieres zurück und flüchteten mit ihrer Beute unerkannt. An der Tat dürften nach gegenwärtigem Ermittlungsstand mehrere Personen beteiligt gewesen sein und zudem müssen die Kriminellen ein geeignetes Fahrzeug zum Abtransport des Tierkörpers verwendet haben. Die Unbekannten ließen weiterhin ein Weidezaungerät und ein Solarpanel mitgehen. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz sowie wegen Diebstahls. Die Rinderweide war bereits im Dezember 2024 ins Visier von Kriminellen geraten. Damals wurde eine Kuh auf der Weide getötet, zwei Kälber gestohlen und weitere Tiere verletzt.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06206/9440-0 beim Kommissariat 42 der Polizeistation Lampertheim-Viernheim zu melden.

Unsere Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5939641

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell