POL-DA: Mühltal: Festnahme nach Verkehrskontrolle

Mühltal (ots)

Am Samstag (15.11.) beabsichtigte eine Streife der Polizeistation Ober-Ramstadt einen 25-jährigen Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Mann fiel der Streife zuvor auf, weil er versuchte mit seinem Motorroller unerlaubterweise den Lohbergtunnel zu befahren. In der Folge missachtete der 25-Jährige die Anhaltezeichen der Polizei und entzog sich der Verkehrskontrolle.

Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten den Roller schließlich an einem Feldweg entlang der Modau auffinden. Unweit davon kauerte der Fahrer in einem Gebüsch. Im Laufe der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 25-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, den Motorroller nicht versichert hatte und mit abgelaufenen Versicherungskennzeichen am Straßenverkehr teilnahm. Zudem stand er unter dem Einfluss von Cannabis. Ihn erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren. Weiterhin lag gegen ihn zudem ein Haftbefehl vor. Der 25-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

