PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht mit Sachschaden

Ober-Ramstadt (ots)

In der Zeit zwischen Sa., 15.11.25, 21:00 Uhr bis So., 16.11.25, 13:00 wurde ein in Ober-Ramstadt, Nieder-Ramstädter Straße abgestelltes Fahrzeug beschädigt.

Den ersten Ermittlungen nach streifte das in westliche Richtung fahrende Verursacherfahrzeug mit dessen rechten Außenspiegel das geparkte Fahrzeug. Das verursachende Auto setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Bei sachdienlichen Hinweisen auf das bislang noch unbekannte Fahrzeug wird um Nachricht an die Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Tel.-Nr.: 06154-63300 gebeten.

Berichterstatter: Trillig, PHK (PSt. Ober-Ramstadt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
Neumann, POK'in
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 16.11.2025 – 13:05

    POL-DADI: Verkehrsunfall, Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkws

    Weiterstadt (ots) - Am Samstag (15.11.), gegen 14:40 Uhr befuhr ein 72-jähriger aus Mörfelden-Walldorf, mit seinem Fahrzeug die Wolfsgartenallee aus Richtung Erzhausen kommend, in Richtung Trinkbornstraße und geriet in diesem Bereich aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er mit dem Fahrzeug einer 34-jährigen Weiterstädterin frontal zusammen. ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 23:24

    POL-DADI: Darmstadt: B26 - Zwei Auffahrunfälle mit mehreren Verletzten

    Darmstadt (ots) - Am Samstagnachmittag den 15.11.2025, gegen 16:45 Uhr, kam es auf der B26 - zwischen Roßdorf und Darmstadt - zu einem Auffahrunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Darmstadt sowie eine 19-jährige Beifahrerin aus Babenhausen wurden hierbei leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. In ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 20:13

    POL-DA: Zeugenaufruf nach mehreren Verkehrsverstößen

    Darmstadt-Eberstadt (ots) - Am 14.11.2025 gegen 16:00 Uhr kam es in Darmstadt-Eberstadt in der Heidelberger Landstraße zwischen den Straßenbahnhaltestellen "Wartehalle" und "Modaubrücke" zu mehreren verkehrsrechtlichen Verstößen. Hierbei habe ein hellgrauer Pkw des Herstellers BMW zunächst einen weiteren Pkw des Herstellers MINI auf Höhe der "Wartehalle" mit überhöhter Geschwindigkeit rücksichtslos überholt, so ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren