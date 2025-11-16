POL-DADI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht mit Sachschaden
Ober-Ramstadt (ots)
In der Zeit zwischen Sa., 15.11.25, 21:00 Uhr bis So., 16.11.25, 13:00 wurde ein in Ober-Ramstadt, Nieder-Ramstädter Straße abgestelltes Fahrzeug beschädigt.
Den ersten Ermittlungen nach streifte das in westliche Richtung fahrende Verursacherfahrzeug mit dessen rechten Außenspiegel das geparkte Fahrzeug. Das verursachende Auto setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Bei sachdienlichen Hinweisen auf das bislang noch unbekannte Fahrzeug wird um Nachricht an die Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Tel.-Nr.: 06154-63300 gebeten.
Berichterstatter: Trillig, PHK (PSt. Ober-Ramstadt)
