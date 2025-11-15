PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zeugenaufruf nach mehreren Verkehrsverstößen

Darmstadt-Eberstadt (ots)

Am 14.11.2025 gegen 16:00 Uhr kam es in Darmstadt-Eberstadt in der Heidelberger Landstraße zwischen den Straßenbahnhaltestellen "Wartehalle" und "Modaubrücke" zu mehreren verkehrsrechtlichen Verstößen. Hierbei habe ein hellgrauer Pkw des Herstellers BMW zunächst einen weiteren Pkw des Herstellers MINI auf Höhe der "Wartehalle" mit überhöhter Geschwindigkeit rücksichtslos überholt, so dass es beinahe zu einem Verkehrsunfall gekommen wäre. Ein Zeuge auf einem Fahrrad, der dem Pkw nacheilte, wollte diesen auf Höhe der Modaubrücke stellen. Als der Zeuge versuchte die Weiterfahrt zu verhindern, setzte der Pkw ohne Rücksicht auf den Zeugen die Fahrt fort, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Der Pkw flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Bei den Vorfällen wurde niemand verletzt, ebenso ist kein Sachschaden entstanden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben geben kann, wird gebeten sich mit dem 2. Polizeirevier Darmstadt (Telefon: 06151/969-41210) in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Anthes, 2. Polizeirevier Darmstadt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969 - 40312
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

