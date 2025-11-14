Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Kriminalpolizei sucht weitere Zeugen für Fortgang der Ermittlungen

Griesheim (ots)

Das Kommissariat 10 der Darmstädter Kriminalpolizei sucht für den Fortgang ihrer Ermittlungen nach weiteren Zeugen, da bisherige Maßnahmen noch ohne Erfolg verliefen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen vier bislang unbekannte Täter einen 24-jährigen Mann am Freitagabend (31.10.) in der Groß-Gerauer Straße gegen 19.15 Uhr attackiert und bedroht haben. Im Anschluss sollen sie aus seinem Auto seine Daunenjacke sowie Umhängetasche entwendet haben und in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Ein Passant wurde auf den Vorfall aufmerksam und wollte die Unbekannten von der weiteren Tat abhalten. Die Kriminellen bedrohten daraufhin auch den Helfer, woraufhin er flüchtete. Der 24-Jährige erlitt durch die Attacke der vier Kriminellen Kopfverletzungen und musste in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden.

In diesem Zusammenhang fragen die Ermittlerinnen und Ermittler der Darmstädter Kriminalpolizei:

Wer konnte zur Tatzeit oder in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen machen, die sich auf Personen oder Fahrzeuge beziehen? Insbesondere der bislang noch unbekannte Helfer sowie weitere Zeugen werden gebeten unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

