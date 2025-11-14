Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Kriminelle haben Stromkabel im Visier

Biblis (ots)

Ein im Bau befindliches Gebäude "Am Wadowski See" geriet in der Nacht zum Freitag (14.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen hierzu gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten anschließend drei Rollen mit Stromkabel. Insgesamt werden die Schäden nach gegenwärtigem Ermittlungsstand auf über 3000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Lampertheim (Kommissariat 42) unter der Rufnummer 06206/9440-0.

