POL-DA: Viernheim/Bensheim: Zwei Autoaufbrüche beschäftigen Kripo

Viernheim/Bensheim (ots)

Ein in der Ludwigstraße in Viernheim geparkter Toyota und ein in der Gartenstraße in Bensheim abgestellter Toyota gerieten in der Nacht zum Freitag (14.11.) in den Fokus von Autoaufbrechern. Die Täter drangen jeweils durch das Zerstören von Scheiben in die Fahrzeuginnenräume ein und ließen in einem Fall anschließend eine Dashcam mitgehen. Bei der Tatin Bensheim gingen sie allerdings leer aus.

Insgesamt beträgt der Schaden nach ersten Schätzungen mehrere hundert Euro. Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

