Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Angeblich "Rauchmelder überprüfen"/Krimineller bestiehlt Seniorin - Verhaltenstipps der Polizei

Rüsselsheim (ots)

Unter dem Vorwand die Rauchmelder in der Wohnung kontrollieren zu müssen, verschaffte sich ein Krimineller am Donnerstagmittag (13.11.), gegen 12.00 Uhr, Zugang in die Räumlichkeiten einer Seniorin in einem Wohnhaus in der Bonner Straße. Während der Unbekannte die Frau ablenkte, entwendete er rund 200 Euro aus einem Zimmer. Der falsche Handwerker sprach akzentfrei Deutsch, ist etwa 1,60 Meter groß, circa 40 Jahre alt und hat kurze braune Haare. Er trug einen "Blaumann" sowie eine Brille mit runden Gläsern.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei vor falschen Handwerkern und rät: Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben. Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson, zum Beispiel einem Nachbarn oder Angehörigen, beraten haben. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell