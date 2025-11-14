Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Handtaschenräuber mit Salatschüssel in die Flucht geschlagen

Kelsterbach (ots)

Eine 45 Jahre alte Frau geriet am Donnerstagabend (13.11.), gegen 22.15 Uhr, in das Visier von zwei Handtaschenräubern. In der Gottfried-Keller-Straße versuchte das Duo der 45-Jährigen die Handtasche zu entreißen. Die Angegriffene konnte die Tasche aber festhalten, schlug zudem mit einer Salatschüssel aus Plastik nach den beiden Unbekannten und schrie sie in die Flucht. Die Angreifer flüchteten daraufhin ohne Beute in Richtung Tannenstraße.

Die Kriminellen sind 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und haben dunkle, kurze Haare. Beide Männer waren schwarz bzw. dunkel gekleidet. Einer von ihnen hatte eine helle, der andere eine dunkle Hautfarbe.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

