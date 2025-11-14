Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen-Hergershausen: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Babenhausen (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Am Donnerstag (13.11.), zwischen 9 und 14 Uhr, sollen nach derzeitigem Ermittlungsstand bislang unbekannte Täter ein Einfamilienhaus im "Altmühlweg" ins Visier genommen haben. Die Kriminellen verschafften sich durch eine Tür gewaltsam Zutritt und durchwühlten im Innern mehrere Räume. Sie entwendeten Schmuck sowie Bargeld und suchten mit ihrer Beute im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

