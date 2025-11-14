Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Zwei Snackautomaten im Visier Krimineller/Wer kann Hinweise geben?

Bürstadt (ots)

Am Donnerstag (13.11.) bemerkte eine Automatenbetreiberin, dass zwei ihrer Snackautomaten in der Lampertheimer Straße und in der Nibelungenstraße in das Visier Krimineller gerieten. Die Unbekannten brachen die Automaten auf und entwendeten jeweils das darin befindiche Bargeld. Durch ihr rabiates Vorgehen verursachten sie zudem Schäden an den Geräten. Die Tat in der Nibelungenstraße ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag gegen 1.00 Uhr. Der Aufbruch in der Lampertheimer Straße könnte auch schon einige Tage zurückliegen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei dem Beamten des Kommissariats 42 in Lampertheim unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell