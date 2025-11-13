Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Baucontainer aufgebrochen/Benzinaggregat entwendet

Groß-Gerau (ots)

Ein Baucontainer im Bereich der Ackerflächen "Am Felsenkeller" an der Kreisstraße 157 bei Dornheim, geriet in der Nacht zum Donnerstag (13.11.) in das Visier Krimineller. Ersten Erkenntnissen zufolge drangen die Täter gewaltsam in den Container ein. Sie entwendeten nach aktuellen Erkenntnissen ein Benzinaggregat. Der Schaden wird mit etwa 1200 Euro beziffert.

Hinweise werden erbeten an die Polizei Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750.

