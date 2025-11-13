PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Naziparolen gerufen
Streife nimmt 38-Jährigen fest

Darmstadt (ots)

Eine Streife des 1. Polizeireviers in Darmstadt nahm am späten Mittwochabend (12.11.) einen 38-Jährigen im Rhönring fest und leitete ein Verfahren gegen ihn ein. Kurz vor Mitternacht alarmierten Zeugen die Polizei und meldeten einen Mann im Bereich einer dortigen Baustelle. Er soll an dieser randaliert und Naziparolen skandiert haben. Sofort herbeigeeilte Einsatzkräfte konnten den Beschriebenen vor Ort antreffen und vorläufig festnehmen. Der alkoholisierte Darmstädter kam für weitere polizeiliche Maßnahmen mit auf die Wache und muss sich jetzt wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen strafrechtlich verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13001
Mobil: 0173 / 659 6516
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 08:51

    POL-DA: Bischofsheim: Unter Kokaineinfluss am Steuer

    Bischofsheim (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (13.11.), gegen 2.00 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen "Am Schindberg" einen 36-jährigen Autofahrer. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle zeigten sich deutliche Anzeichen dafür, dass der Mann unter dem Einfluss von Kokain am Straßenverkehr teilnahm. Zudem wurde eine kleine Menge weißen Pulvers, bei dem es sich vermutlich um Kokain ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 02:02

    POL-DADI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Darmstadt (ots) - Zwischen Samstag (08.) und Dienstag (11.) gegen 07:15 Uhr kam es in der Liebfrauenstraße in Darmstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter schwarzer Opel durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt wurde. Möglicherweise handelte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein größeres, grünes Fahrzeug. Durch den Unfall entstand an dem Opel ein Sachschaden von schätzungsweise 2000 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren