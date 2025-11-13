Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Naziparolen gerufen

Streife nimmt 38-Jährigen fest

Darmstadt (ots)

Eine Streife des 1. Polizeireviers in Darmstadt nahm am späten Mittwochabend (12.11.) einen 38-Jährigen im Rhönring fest und leitete ein Verfahren gegen ihn ein. Kurz vor Mitternacht alarmierten Zeugen die Polizei und meldeten einen Mann im Bereich einer dortigen Baustelle. Er soll an dieser randaliert und Naziparolen skandiert haben. Sofort herbeigeeilte Einsatzkräfte konnten den Beschriebenen vor Ort antreffen und vorläufig festnehmen. Der alkoholisierte Darmstädter kam für weitere polizeiliche Maßnahmen mit auf die Wache und muss sich jetzt wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen strafrechtlich verantworten.

