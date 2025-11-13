Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Zwischen Samstag (08.) und Dienstag (11.) gegen 07:15 Uhr kam es in der Liebfrauenstraße in Darmstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter schwarzer Opel durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt wurde. Möglicherweise handelte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein größeres, grünes Fahrzeug. Durch den Unfall entstand an dem Opel ein Sachschaden von schätzungsweise 2000 Euro.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem 1. Polizeirevier (06151 - 969 41110) in Verbindung zu setzen.

