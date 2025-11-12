Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Acht gefälschte Ausweise im Auto/Fahnder nehmen Trio fest

Mörfelden-Walldorf (ots)

Zivile Autobahnfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen stoppten am Dienstagmittag (11.11.) auf der A 5 einen 33 Jahre alten Autofahrer und seine beiden 24- und 38-Jährigen Begleiter. In einem Rucksack der Männer fanden die Beamten anschließend acht gefälschte osteuropäische Personalausweise. Weiterhin fanden sich Unterlagen, die darauf schließen ließen, dass mit den gefälschten Dokumenten unter anderem Bankkarten, echte Dokumente und Handyverträge rechtswidrig erlangt wurden.

Die drei Männer wurden vorläufig festgenommen. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Urkundenfälschung und Warenkreditbetrugs ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Zahlung mehrerer hundert Euro zur Sicherung des Strafverfahrens, wurden die drei Festgenommenen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell