Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Acht gefälschte Ausweise im Auto/Fahnder nehmen Trio fest

Mörfelden-Walldorf (ots)

Zivile Autobahnfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen stoppten am Dienstagmittag (11.11.) auf der A 5 einen 33 Jahre alten Autofahrer und seine beiden 24- und 38-Jährigen Begleiter. In einem Rucksack der Männer fanden die Beamten anschließend acht gefälschte osteuropäische Personalausweise. Weiterhin fanden sich Unterlagen, die darauf schließen ließen, dass mit den gefälschten Dokumenten unter anderem Bankkarten, echte Dokumente und Handyverträge rechtswidrig erlangt wurden.

Die drei Männer wurden vorläufig festgenommen. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Urkundenfälschung und Warenkreditbetrugs ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Zahlung mehrerer hundert Euro zur Sicherung des Strafverfahrens, wurden die drei Festgenommenen wieder auf freien Fuß gesetzt.

  • 12.11.2025 – 10:12

    POL-DA: Bickenbach: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 78-Jähriger

    Bickenbach (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach einer 78 Jahre alten Frau aus Bickenbach, die seit Freitagabend (24.10.) vermisst war (wir haben berichtet), kann eingestellt werden. Die Gesuchte konnte leider nur noch tot aufgefunden werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung im Rahmen der Fahndung. ...

  • 12.11.2025 – 09:55

    POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Mehrfamilienhaus / Wer hat etwas gesehen?

    Darmstadt (ots) - Nach einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Wormser Straße, sucht die Kripo nun nach Zeugen. Aktuellen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die bislang unbekannten Täter am Dienstagabend (11.11.), zwischen 16.30 und 18.30 Uhr, gewaltsam über ein Fenster Zugang in eine der Wohnungen. Im Innern durchsuchten sie mehrere Räume nach ...

