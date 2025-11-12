Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 78-Jähriger

Bickenbach (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach einer 78 Jahre alten Frau aus Bickenbach, die seit Freitagabend (24.10.) vermisst war (wir haben berichtet), kann eingestellt werden. Die Gesuchte konnte leider nur noch tot aufgefunden werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung im Rahmen der Fahndung.

Hinweis an die Medien:

Es wird gebeten, das im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung zur Verfügung gestellte Lichtbild und die personenbezogenen Daten zu löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell