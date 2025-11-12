PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Boot und Anhänger entwendet
Kripo ermittelt

Dieburg (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen in der Max-Planck-Straße einen Anhänger samt Boot ins Visier, weshalb nun die Kriminalpolizei ermittelt.

Zwischen Freitagabend (7.11.), 18 Uhr, und Dienstagmorgen (11.11.), 8.30 Uhr, entwendeten die Kriminellen den Anhänger und das darauf befindliche Motorboot im Wert von mehreren zehntausend Euro. Mit hoher Wahrscheinlichkeit transportieren sie den Anhänger mit einem Auto und flüchteten in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

