POL-DA: Dieburg: Boot und Anhänger entwendet
Kripo ermittelt
Dieburg (ots)
Bislang unbekannte Täter nahmen in der Max-Planck-Straße einen Anhänger samt Boot ins Visier, weshalb nun die Kriminalpolizei ermittelt.
Zwischen Freitagabend (7.11.), 18 Uhr, und Dienstagmorgen (11.11.), 8.30 Uhr, entwendeten die Kriminellen den Anhänger und das darauf befindliche Motorboot im Wert von mehreren zehntausend Euro. Mit hoher Wahrscheinlichkeit transportieren sie den Anhänger mit einem Auto und flüchteten in unbekannte Richtung.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.
