Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Autobahnfahnder kontrollieren mutmaßliche Ladendiebe/Waren im Wert von über 1200 Euro im Auto

Lorsch (ots)

Zwei 36 und 37 Jahre alte Insassen eines Autos kontrollierten zivile Autobahnfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Dienstagnachmittag (11.11.) auf der Rastanlage Lorsch-Ost. In ihrem Fahrzeug fanden die Beamten anschließend in einer Mülltüte Kosmetika im Wert von über 1200 Euro und zudem eine für Diebstähle präparierte Tüte. Kaufbelege für die Waren konnten die Männer nicht vorlegen. Sie wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Das mutmaßliche Diebesgut wurde von den Fahndern sichergestellt. Die Polizei prüft nun, in welchen Märkten die Artikel entwendet worden sein könnten.

Das Duo wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen wegen schweren Bandendiebstahls und gewerbsmäßiger Hehlerei dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

