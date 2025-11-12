PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Schwarzer Jeep "Grand Cherokee" (DA-CH 113) gestohlen
Kripo ermittelt

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Dienstag (11.11.), gegen 3.15 Uhr, haben Kriminelle einen schwarzen Jeep "Grand Cherokee" entwendet. Das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen DA-CH 113 war in der Frankfurter Landstraße, in der Nähe des Löwenplatzes, abgestellt.

Die Beamten der Kriminalpolizei in Darmstadt sind mit dem Fall betraut. Unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

