POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Schwarzer Jeep "Grand Cherokee" (DA-CH 113) gestohlen

In der Nacht zum Dienstag (11.11.), gegen 3.15 Uhr, haben Kriminelle einen schwarzen Jeep "Grand Cherokee" entwendet. Das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen DA-CH 113 war in der Frankfurter Landstraße, in der Nähe des Löwenplatzes, abgestellt.

Die Beamten der Kriminalpolizei in Darmstadt sind mit dem Fall betraut. Unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

