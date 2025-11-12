POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Schwarzer Jeep "Grand Cherokee" (DA-CH 113) gestohlen
Kripo ermittelt
Darmstadt (ots)
In der Nacht zum Dienstag (11.11.), gegen 3.15 Uhr, haben Kriminelle einen schwarzen Jeep "Grand Cherokee" entwendet. Das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen DA-CH 113 war in der Frankfurter Landstraße, in der Nähe des Löwenplatzes, abgestellt.
Die Beamten der Kriminalpolizei in Darmstadt sind mit dem Fall betraut. Unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.
