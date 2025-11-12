Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit wahrscheinlichem wirtschaftlichen Totalschaden in Münster (Hessen)

Münster (Hessen) (ots)

Am Dienstag, den 11.11.2025 zwischen 17:45 und 18:00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Opel Insignia, der im Kreuzungsbereich Bahnhofsplatz / Bahnhofsstraße am Fahrbahnrand abgestellt war. Wahrscheinlich handelt es sich bei dem Opel um einen wirtschaftlichen Totalschaden, da er von der vorderen Stoßstange, über die Türen der Fahrerseite, bis hinten beschädigt wurde. Der Opel wurde zudem auf ein Straßenschild geschoben.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071 9656-0 entgegen.

Berichterstatterin: POK'in König, Polizeistation Dieburg

