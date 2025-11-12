PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugen nach Sachbeschädigung an geparktem Fahrzeug gesucht

Groß-Gerau (ots)

Am Montag (10.11.) zwischen 13:30 Uhr und 15:00 Uhr wurde ein weißer Ford Transit, welcher in der Schützenstraße 4 auf einem öffentlichen Parkplatz parkte, von einem noch unbekannten Täter beschädigt/zerkratzt. Der Sachschaden entlang der Fahrerseite wird derzeit auf ca. 1000 Euro geschätzt. Die Polizeistation Groß-Gerau sucht nach Zeugen, die Hinweise zum möglichen Verursacher geben können. Die Hinweise werden unter 06152/175-0 entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Groß-Gerau
Polizeistation Groß-Gerau

Telefon: 06152/175-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 23:34

    POL-HP: Zeugen nach Sachbeschädigung am geparkten Fahrzeug gesucht

    Bensheim- Auerbach (ots) - Am Dienstag (11.11.) zwischen 19:30 Uhr und 21:30 Uhr wurde ein blaufarbener Citroen, welcher in der Straße "Bachgasse" (gegenüber des Parkplatzes Fürstenlager) am Fahrbahnrand parkte, von einem noch unbekannten Täter beschädigt/zerkratzt. Der Sachschaden entlang der Beifahrerseite wird derzeit auf mindestens 2500 Euro geschätzt. Die ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 17:36

    POL-HP: Lampertheim - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Lampertheim (ots) - Am Dienstag (11.11.) zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen VW Sharan, der auf einem Parkplatz einer Arztpraxis in der Ernst-Ludwig-Straße abgestellt war. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206-94400 entgegen. ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 16:46

    POL-DA: Bensheim: Weißer Jeep "Grand Cherokee" gestohlen/Kripo ermittelt

    Bensheim (ots) - In der Nacht zum Montag (10.11.), gegen 2.30 Uhr, haben Kriminelle einen weißen Jeep "Grand Cherokee" entwendet. Das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen HP-AR 1803 war auf dem Gelände eines Autohauses in der Schwanheimer Straße abgestellt. Die Beamten der Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim sind mit dem Fall betraut. Unter der Telefonnummer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren