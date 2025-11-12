Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugen nach Sachbeschädigung an geparktem Fahrzeug gesucht

Groß-Gerau (ots)

Am Montag (10.11.) zwischen 13:30 Uhr und 15:00 Uhr wurde ein weißer Ford Transit, welcher in der Schützenstraße 4 auf einem öffentlichen Parkplatz parkte, von einem noch unbekannten Täter beschädigt/zerkratzt. Der Sachschaden entlang der Fahrerseite wird derzeit auf ca. 1000 Euro geschätzt. Die Polizeistation Groß-Gerau sucht nach Zeugen, die Hinweise zum möglichen Verursacher geben können. Die Hinweise werden unter 06152/175-0 entgegen genommen.

