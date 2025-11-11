POL-HP: Lampertheim - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht
Lampertheim (ots)
Am Dienstag (11.11.) zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen VW Sharan, der auf einem Parkplatz einer Arztpraxis in der Ernst-Ludwig-Straße abgestellt war. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206-94400 entgegen.
