POL-HP: Lampertheim - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Reichelsheim (ots) - Ein Imbiss in der Heidelberger Straße geriet in der Nacht zum Montag (10.11.), gegen 3.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch eine Tür Zugang in den Imbiss und ließen dort anschließend aus zwei Kassen und einem Spielautomaten Bargeld mitgehen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer ...

