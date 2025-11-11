PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lampertheim - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lampertheim (ots)

Am Dienstag (11.11.) zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen VW Sharan, der auf einem Parkplatz einer Arztpraxis in der Ernst-Ludwig-Straße abgestellt war. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206-94400 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 16:46

    POL-DA: Bensheim: Weißer Jeep "Grand Cherokee" gestohlen/Kripo ermittelt

    Bensheim (ots) - In der Nacht zum Montag (10.11.), gegen 2.30 Uhr, haben Kriminelle einen weißen Jeep "Grand Cherokee" entwendet. Das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen HP-AR 1803 war auf dem Gelände eines Autohauses in der Schwanheimer Straße abgestellt. Die Beamten der Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim sind mit dem Fall betraut. Unter der Telefonnummer ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 13:49

    POL-DA: Bensheim: Werkzeuge aus Transporter erbeutet/Polizei sucht Zeugen

    Bensheim (ots) - In der Zeit zwischen Freitagabend (07.11.) und Montagabend (10.11.) geriet ein Fahrzeug ins Visier Krimineller, welche es auf darin gelagerte Werkzeuge abgesehen hatten. Die Unbekannten gelangten zunächst über ein Fenster in den Transporter der Marke Peugeot, der in der Elbestraße auf einem Parkplatz abgestellt war. Der entstandene Schaden beläuft ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 10:02

    POL-DA: Reichelsheim: Einbruch in Imbiss/Wer hat etwas bemerkt?

    Reichelsheim (ots) - Ein Imbiss in der Heidelberger Straße geriet in der Nacht zum Montag (10.11.), gegen 3.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch eine Tür Zugang in den Imbiss und ließen dort anschließend aus zwei Kassen und einem Spielautomaten Bargeld mitgehen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren