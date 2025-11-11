PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Einbruch in Imbiss/Wer hat etwas bemerkt?

Reichelsheim (ots)

Ein Imbiss in der Heidelberger Straße geriet in der Nacht zum Montag (10.11.), gegen 3.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch eine Tür Zugang in den Imbiss und ließen dort anschließend aus zwei Kassen und einem Spielautomaten Bargeld mitgehen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/9530 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

