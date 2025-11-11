Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Trickdieb will "Rauchmelder überprüfen"/Krimineller bestiehlt Seniorin - Verhaltenstipps der Polizei

Groß-Gerau (ots)

Unter dem Vorwand die Rauchmelder in der Wohnung kontrollieren zu müssen, verschaffte sich ein Krimineller am Montagvormittag (10.11.), gegen 11.45 Uhr, Zugang in die Räumlichkeiten einer Seniorin in einem Haus in der Elisabethenstraße. Während der Unbekannte die Frau ablenkte, entwendete er Bargeld, Schmuck sowie diverse Karten und flüchtete anschließend. Der falsche Handwerker ist 1,70 bis 1,75 Meter groß, 50 bis 60 Jahre alt und von schlanker Statur. Er trug schwarze Kleidung, hatte schwarzes Haar und nach Angaben der Seniorin ein südländisches Erscheinungsbild.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei vor falschen Handwerkern und rät: Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben. Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson, zum Beispiel einem Nachbarn oder Angehörigen, beraten haben. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell