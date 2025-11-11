Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: attackiert und bedroht

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Montagabend (10.11.) sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen mehrere bislang Unbekannte gegen 17.15 Uhr einen 27-Jährigen am Luisenplatz attackiert und bedroht haben. Im Anschluss sollen sie in unbekannte Richtung davongelaufen sein. Die Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut und hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Informationen zur Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet?

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, insbesondere zur Identität der bislang Unbekannten, werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell