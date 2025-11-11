Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kupfer im Visier von Dieben

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Zwischen Samstagmittag (8.11.), 13 Uhr, und Montagmorgen (10.11.), 8 Uhr, sollen bislang unbekannte Täter in der Peter-Grünberg-Straße, im Bereich einer Universität, mehrere Meter Kupferkabel erbeutet haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand begaben sich die Kriminellen zu einer dortigen Baustelle und schnitten mit einem Werkzeug rund 100 Meter Stromkabel ab und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Ob die Täter für den Transport der Beute ein Auto nutzten ist bislang unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. Der Wert des Kabels und die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell