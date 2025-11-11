Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Erfelden: Autoscheibe eingeschlagen und Tasche entwendet

Riedstadt (ots)

Am Montag (10.11.) schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen 15.30 und 16.30 Uhr die Scheibe eines weißen Kia ein, der in der Wilhelm-Leuschner-Straße abgestellt war. Aus dem Innenraum des Autos entwendeten sie anschließend eine Bauchtasche samt Mobiltelefon, persönlichen Dokumenten und Geld.

Das Kriminalkommissariat in Rüsselsheim (K 21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06142/6960 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell