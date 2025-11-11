PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Erfelden: Autoscheibe eingeschlagen und Tasche entwendet

Riedstadt (ots)

Am Montag (10.11.) schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen 15.30 und 16.30 Uhr die Scheibe eines weißen Kia ein, der in der Wilhelm-Leuschner-Straße abgestellt war. Aus dem Innenraum des Autos entwendeten sie anschließend eine Bauchtasche samt Mobiltelefon, persönlichen Dokumenten und Geld.

Das Kriminalkommissariat in Rüsselsheim (K 21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06142/6960 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

