Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Pedelec in Eutingen entwendet - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen in Eutingen ein Pedelec entwendet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand machte sich der Unbekannte zwischen 20:00 Uhr und 07:30 Uhr am Pedelec, welches in der Hauptstraße in Eutingen mittels einem Kettenschloss abgesichert war, zu schaffen. Zunächst wurden Vorder- und Hinterrad abmontiert und entwendet. In der darauffolgenden Nacht verschwand schließlich auch der gesamte Rahmen samt Schloss.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Der Polizeiposten Kieselbronn, der die Ermittlungen übernommen hat, bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

