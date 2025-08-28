PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Wildberg - Zeugenaufruf

Wildberg (ots)

Am vergangenen Wochenende versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in Wildberg einzubrechen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat der Unbekannte zwischen Freitag, 7 Uhr und Sonntag, 21 Uhr, ein Grundstück in der Straße Am Spießtor, indem er über den Zaun kletterte und so zur Hauseingangstüre gelangte. Dort versuchte der Täter mittels einem Werkzeug die Tür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw, unter der Nummer 07051 161-3511, in Verbindung zu setzen.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

