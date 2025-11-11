Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Werkzeuge aus Transporter erbeutet/Polizei sucht Zeugen

Bensheim (ots)

In der Zeit zwischen Freitagabend (07.11.) und Montagabend (10.11.) geriet ein Fahrzeug ins Visier Krimineller, welche es auf darin gelagerte Werkzeuge abgesehen hatten. Die Unbekannten gelangten zunächst über ein Fenster in den Transporter der Marke Peugeot, der in der Elbestraße auf einem Parkplatz abgestellt war. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 2500 Euro.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim, unter der Telefonnummer 06252 / 706-0 zu melden.

