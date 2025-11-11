Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Weißer Jeep "Grand Cherokee" gestohlen/Kripo ermittelt

Bensheim (ots)

In der Nacht zum Montag (10.11.), gegen 2.30 Uhr, haben Kriminelle einen weißen Jeep "Grand Cherokee" entwendet. Das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen HP-AR 1803 war auf dem Gelände eines Autohauses in der Schwanheimer Straße abgestellt.

Die Beamten der Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim sind mit dem Fall betraut. Unter der Telefonnummer 06252/7060 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

