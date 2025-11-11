PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Sachbeschädigung am geparkten Fahrzeug gesucht

Bensheim- Auerbach (ots)

Am Dienstag (11.11.) zwischen 19:30 Uhr und 21:30 Uhr wurde ein blaufarbener Citroen, welcher in der Straße "Bachgasse" (gegenüber des Parkplatzes Fürstenlager) am Fahrbahnrand parkte, von einem noch unbekannten Täter beschädigt/zerkratzt. Der Sachschaden entlang der Beifahrerseite wird derzeit auf mindestens 2500 Euro geschätzt. Die Polizei Bensheim sucht nach Zeugen, die Hinweise zum möglichen Verursacher geben können. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251 / 84680 oder E-Mail: PSt.Bensheim.ppsh@polizei.hessen.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 17:36

    POL-HP: Lampertheim - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Lampertheim (ots) - Am Dienstag (11.11.) zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen VW Sharan, der auf einem Parkplatz einer Arztpraxis in der Ernst-Ludwig-Straße abgestellt war. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206-94400 entgegen. ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 16:46

    POL-DA: Bensheim: Weißer Jeep "Grand Cherokee" gestohlen/Kripo ermittelt

    Bensheim (ots) - In der Nacht zum Montag (10.11.), gegen 2.30 Uhr, haben Kriminelle einen weißen Jeep "Grand Cherokee" entwendet. Das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen HP-AR 1803 war auf dem Gelände eines Autohauses in der Schwanheimer Straße abgestellt. Die Beamten der Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim sind mit dem Fall betraut. Unter der Telefonnummer ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 13:49

    POL-DA: Bensheim: Werkzeuge aus Transporter erbeutet/Polizei sucht Zeugen

    Bensheim (ots) - In der Zeit zwischen Freitagabend (07.11.) und Montagabend (10.11.) geriet ein Fahrzeug ins Visier Krimineller, welche es auf darin gelagerte Werkzeuge abgesehen hatten. Die Unbekannten gelangten zunächst über ein Fenster in den Transporter der Marke Peugeot, der in der Elbestraße auf einem Parkplatz abgestellt war. Der entstandene Schaden beläuft ...

    mehr
