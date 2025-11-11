Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Sachbeschädigung am geparkten Fahrzeug gesucht

Bensheim- Auerbach (ots)

Am Dienstag (11.11.) zwischen 19:30 Uhr und 21:30 Uhr wurde ein blaufarbener Citroen, welcher in der Straße "Bachgasse" (gegenüber des Parkplatzes Fürstenlager) am Fahrbahnrand parkte, von einem noch unbekannten Täter beschädigt/zerkratzt. Der Sachschaden entlang der Beifahrerseite wird derzeit auf mindestens 2500 Euro geschätzt. Die Polizei Bensheim sucht nach Zeugen, die Hinweise zum möglichen Verursacher geben können. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251 / 84680 oder E-Mail: PSt.Bensheim.ppsh@polizei.hessen.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell