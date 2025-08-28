Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 28.08.2025

Goslar (ots)

Langelsheim

Zusammenstoß von PKW und Fahrrad Am 27.08.2025 kommt es gegen 17:30 Uhr in Hahausen in der Straße Neuekrug zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Fahrrad. Eine 20jährige Fahrzeugführerin aus Hahausen übersieht beim Rechtsabbiegen von der Straße Neuekrug auf die B 248 in Rtg. Seesen einen querenden 66jährigen Fahrradfahrer aus Bad Gandersheim, welcher den Radweg aus Richtung Seesen in Richtung Lutter befährt. Der Radfahrer kommt zu Fall und verletzt sich leicht. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Geschätzt ca. 1000,- Euro.

Seesen

PKW kommt von Fahrbahn ab Am 27.08.2025 befährt gegen 15:15 Uhr ein 45jähriger PKW-Fahrer aus Mechtshausen die B 243 aus Richtung Bornhausen in Richtung Rhüden. Im geraden Streckenverlauf kommt der 45jährige aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fährt in den linksseitigen Straßengraben. Der Fahrzeugführer wird hierbei verletzt und anschließend durch Rettungskräfte in das Krankenhaus Goslar verbracht. Am Fahrzeug entsteht ein Totalschaden. Geschätzt ca. 6000,- Euro.

