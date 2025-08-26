Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 26.08.2025

Goslar (ots)

In der Klubgartenstraße kam es am Montag zu einer Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei Zeugen sucht.

Zwischen 16.20 und 19.15 Uhr war auf dem Parkplatz am Bahnhof ein weißer Audi A3 geparkt. Zeugen beobachteten in diesem Zeitraum einen schwarzen Ford Kombi, der versuchte, neben dem Audi einzuparken. Da dies jedoch misslang, sei die Fahrerin in eine gegenüberliegende Parkbucht gefahren. Anschließend habe sich die Frau den Audi angesehen und sei dann wieder weggefahren. Die an der linken Fahrzeugseite des Audi hinterlassenen Schäden werden auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Goslar hat ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und sucht nach Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Unfallfahrzeug beziehungsweise zu dessen Fahrerin machen können. Für Hinweise steht die Telefonnummer (05321) 3390 zur Verfügung.

