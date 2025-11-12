Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kreis Groß-Gerau: Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen/Kripo appelliert: "Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor es andere tun!"

Kreis Groß-Gerau (ots)

Nach zuletzt mehreren Fällen im Kreisgebiet, bei denen Unbekannte aus unverschlossenen Fahrzeugen dort abgelegte Gegenstände entwendeten bzw. dies versuchten, appellieren die Beamtinnen und Beamten des Rüsselsheimer Einbruchskommissariat K 21/22 nun erneut eindringlich an Fahrzeugbesitzer.

Aufgrund der Fälle warnen die Ermittler davor, das Auto als Safe zu nutzen. Langfinger erkennen gute Möglichkeiten an Beute zu kommen sehr schnell und schlagen zu. Schließen Sie Ihr Auto immer ab auch wenn sie es "nur kurz" verlassen! Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor es andere tun! Diebe sind oft auf der Suche nach einer günstigen Gelegenheit. Haben Kriminelle etwas für sie Wertvolles entdeckt, das kann zum Beispiel eine Geldbörse, ein Rucksack oder auch ein mobiles Navigationsgerät sein, reichen ihnen oft wenige Sekunden, um die Beute zu entwenden. Häufig versuchen die Täter auch einfach nur, ob eine Fahrzeugtür offen ist. Ist dies der Fall, schauen sie, ob im Auto etwas Wertvolles liegt und nehmen es mit. Was den Ermittlern vereinzelt bei Diebstählen von Fahrzeugen zudem auffiel und dringend vermieden werden sollte: Fahrzeugschlüssel der Autos wurden von den Besitzern in den Innenräumen aufbewahrt oder steckten sogar im Zündschloss.

Falls Sie einmal Zeuge einer solchen Tat werden sollten, verständigen Sie umgehend die Polizei über den Notruf 110. Eine Konfrontation mit Tätern sollte tunlichst vermieden werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell