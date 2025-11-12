POL-DA: Ginsheim: Drei Motorroller gestohlen/Zeugen gesucht
Ginsheim-Gustavsburg (ots)
Unbekannte haben im Laufe des Dienstags (11.11.) drei Motorroller gestohlen. Die zwei motorisierten Zweiräder der Marke Piaggio und eines der Marke Zhejiang wurden in der Rosa-Luxemburg-Straße und in der Straße "Auf's Heft" entwendet. Die Versicherungskennzeichen lauten 391 SCD, 437 LSC und 054 CGE.
Die Polizei in Bischofsheim nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06144/ 9666-0 entgegen.
