Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Auf Glastür geschossen/Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bischofsheim (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch (12.11.), gegen 1.20 Uhr, mehrere Schüsse auf eine Glastür eines Firmengebäudes "Neben dem Mühlweg" abgegeben. Beamte der Kriminalpolizei stellten anschließend mehrere Projektile sicher. Personen wurden nicht verletzt. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt in diesem Zusammenhang: Wer hat zur Tatzeit im dortigen Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Hinweise auf die Täter oder ein mögliches Fahrzeug geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

