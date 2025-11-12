PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Vandalen beschmieren Zaun mit Farbe
Zeugen gesucht

Pfungstadt (ots)

Weil bislang unbekannte Vandalen zwischen Samstagmittag (8.11.), 12 Uhr, und Montag (10.11.), 16 Uhr, in der Wilhelm-Leuschner-Straße einen Zaun mit Farbe besprühten, hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen und ist mit dem Fall betraut. Nach derzeitigen Erkenntnissen sprühten die Unbekannten mit mehreren Farben unter anderem Schriftzüge an den Zaun.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

