Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Vandalen beschmieren Zaun mit Farbe

Zeugen gesucht

Pfungstadt (ots)

Weil bislang unbekannte Vandalen zwischen Samstagmittag (8.11.), 12 Uhr, und Montag (10.11.), 16 Uhr, in der Wilhelm-Leuschner-Straße einen Zaun mit Farbe besprühten, hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen und ist mit dem Fall betraut. Nach derzeitigen Erkenntnissen sprühten die Unbekannten mit mehreren Farben unter anderem Schriftzüge an den Zaun.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

