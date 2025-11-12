Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Nach einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Wormser Straße, sucht die Kripo nun nach Zeugen.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die bislang unbekannten Täter am Dienstagabend (11.11.), zwischen 16.30 und 18.30 Uhr, gewaltsam über ein Fenster Zugang in eine der Wohnungen. Im Innern durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertgegenständen und entwendeten unter anderem Gold und Schmuck. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell