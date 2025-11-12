PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Mehrfamilienhaus
Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Nach einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Wormser Straße, sucht die Kripo nun nach Zeugen.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die bislang unbekannten Täter am Dienstagabend (11.11.), zwischen 16.30 und 18.30 Uhr, gewaltsam über ein Fenster Zugang in eine der Wohnungen. Im Innern durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertgegenständen und entwendeten unter anderem Gold und Schmuck. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 09:44

    POL-DA: Dieburg: Boot und Anhänger entwendet / Kripo ermittelt

    Dieburg (ots) - Bislang unbekannte Täter nahmen in der Max-Planck-Straße einen Anhänger samt Boot ins Visier, weshalb nun die Kriminalpolizei ermittelt. Zwischen Freitagabend (7.11.), 18 Uhr, und Dienstagmorgen (11.11.), 8.30 Uhr, entwendeten die Kriminellen den Anhänger und das darauf befindliche Motorboot im Wert von mehreren zehntausend Euro. Mit hoher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren